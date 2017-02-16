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Анфиса Резцова: Шипулин – главная надежда России на медали на ЧМ в Хохфильцене

Источник:  Лента.РуКомментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает Антона Шипулина главной надеждой сборной России на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Антон Шипулин - настоящий боец. На сегодняшний день у него присутствуют небольшие проблемы со стрельбой, но это чисто психологический момент. Накал страстей вокруг сборной влияет. Ему нужно отвлечься от всего этого. Думаю, что он сможет собраться. В целом-то Шипулин ходом соперникам не уступает, он - главная надежда России на медали, - цитирует Резцову «Лента.Ру». 

Напомним, что Шипулин завоевал бронзовую медаль на ЧМ-2017 в составе смешанной эстафеты и занял четвертое место в гонке преследования. 

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