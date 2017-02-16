Веснина уступила Дэвис во втором круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Елена Веснина не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Дохе.

Сегодня, 16 февраля, представительница РФ проиграла Лорен Дэвис из США со счетом 5:7, 2:6.

За все время игры чемпионка ОИ-2016 в Рио один раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. В активе Лорен – 3 эйса, 6 двойных ошибок и 6 брейков.

Отметим, что за выход в полуфинал американца поспорит с победительницей матча Агнешка Радваньска (Польша) – Каролина Возняцки (Дания).