Рой Кин: «Арсенал» – команда без характера, в которой всего два достойных игрока

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре лондонского «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».

Напомним, в первой встрече «пушкари» потерпели в Мюнхене разгромное поражение – 1:5.

«Арсенал» сумел приобрести только двух достойных игроков. Остальные футболисты – среднего уровня. Не удивлен разгромом команды. Неужели вы думали, что лондонский клуб пройдет «Баварию». Мы обсуждали игру «Арсенала» уже не один раз. У них нет никакого характера. Игроки выходят на поле без всякой мотивации.

К плей-офф Лиги чемпионов эта команда не готова. Нет никакого смысла критиковать «Арсенал», они просто недостаточно хороши», – сказал Кин, слова которого приводит Goal.

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