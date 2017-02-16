Рой Кин: «Арсенал» – команда без характера, в которой всего два достойных игрока
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин высказался об игре лондонского «Арсенала» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией».
Напомним, в первой встрече «пушкари» потерпели в Мюнхене разгромное поражение – 1:5.
«Арсенал» сумел приобрести только двух достойных игроков. Остальные футболисты – среднего уровня. Не удивлен разгромом команды. Неужели вы думали, что лондонский клуб пройдет «Баварию». Мы обсуждали игру «Арсенала» уже не один раз. У них нет никакого характера. Игроки выходят на поле без всякой мотивации.
К плей-офф Лиги чемпионов эта команда не готова. Нет никакого смысла критиковать «Арсенал», они просто недостаточно хороши», – сказал Кин, слова которого приводит Goal.
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Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция