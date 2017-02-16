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Хави – о поражении «Барселоны»: Не надо опускать руки, еще не все кончено

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший капитан «Барселоны» прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:4) .

«Немного грустно, конечно, не ожидал такого результата, – сказал в интервью газете L’Equipe бывший капитан «Барселоны» Хави. – Но надо отдать должное «ПСЖ» – они выдали суперматч, один из лучших в истории клуба. У «Барселоны» почти не было голевых моментов, разве что Андре Гомеш мог сравнять счет. Да еще Юмтити попал в перекладину, стало бы 1:4. Вот и все по большому счету, у Траппа настоящей работы почти не было.  

Больше всего впечатлил Верратти. Сыграл феноменально. Очень ловко уходил от прессинга. Когда Бускетс атаковал его, делал всегда все очень правильно. Хорош был Ди Мария, который играл оттянутого. Конечно, надо выделить и Дракслера. Тактическая схема «ПСЖ» сработала. Впереди пахал Кавани. Сзади вот кто меня поразил, так это Кимпембе – я раньше и не знал, что это за игрок. У парижан в матче не было особых проблем, разве что от Неймара – когда он играл один в один. Очень умело нейтрализовали Месси и Суареса. Иньеста и Бускетс только что оправились от травм и были не в лучшей форме. Вообще вся «Барселона» мало напоминала себя саму.

Главное, за счет чего ПСЖ победил – это активность, энергичность. С мячом и без. ПСЖ играл агрессивнее, чем «Барса», быстрее. В матче Лиги чемпионов именно интенсивность, скорость, с которой все делается, становится решающим фактором. А по составам, по мастерству игроков «ПСЖ» и «Барса» примерно равны».  

На вопрос, что бы вы сказали после матча игрокам «Барселоны» в раздевалке, если бы были тренером, Хави ответил так: «Да, мы сыграли не лучший матч, Париж был сильнее. Но не беда, это - футбол, спортивная игра и в ней иногда побеждает соперник. Поздравим «ПСЖ». И еще бы сказал, что не надо опускать руки, еще не все кончено, есть еще ответный матч. Хотя, если быть реалистом, пройти дальше будет очень и очень трудно».

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Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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