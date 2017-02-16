«Рубин» и «Сибирь» сыграют в Кубке России на Центральном стадионе в Казани

«Рубин» и «Сибирь» проведут матч 1/4 финала Кубка России на стадионе «Центральный» в Казани, сообщает пресс-служба клуба из Татарстана.

Встреча состоится 1 марта, это будет первый официальный матч в новом году для «Рубина».

Победитель пары в полуфинале Кубка страны сыграет с сильнейшей командой в противостоянии «Урал» – «Краснодар».

Как ранее сообщало издание «Бизнес Online», решение в пользу Центрального стадиона принято с целью поберечь газон на «Казань Арене» перед Кубком конфедераций.

Матчи весенней матчи чемпионата России «Рубин» проведет на «Казань Арене». Первый из них – 11 марта против «Оренбурга».