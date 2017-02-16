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Андрей Шевченко: Могу ли я возглавить «Милан»? Посмотрим

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко порассуждал на тему возможного возвращения в «Милан».

«Сейчас я думаю только о национальной команде. Могу ли я в будущем возглавить «Милан»? Посмотрим. Конечно, этот клуб навсегда останется в моем сердце. В этом сезоне они начали очень даже неплохо, но спад неизбежен», – сказал специалист.

Напомним, Шевченко выступал за итальянский клуб с 1999 по 2006 гг.

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