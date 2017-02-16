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Ушел из жизни президент общероссийской федерации рукопашного боя Валерий Харитонов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба общероссийской федерации рукопашного боя, сегодня, 16 февраля, скончался президент спортивной организации Валерий Иванович Харитонов.

Напомним, пост главы ОФРБ Харитонов занял в 1995 году и совмещал эту должность с постом вице-президента Международной федерации рукопашного боя. 

Валерий Иванович с 1974 года работал в КГБ СССР, а после развала Союза – в ФСБ. Вышел в запас в 2002 году с должности старшего инспектора кадров ФСБ России в звании полковника. 

С 2012 года являлся доверенным лицом президента России Владимира Путина.

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