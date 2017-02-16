Легкоатлеты, которые не вернули медали, не будут включены в состав сборной России

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) на своем официальном сайте сообщила о критериях, которые будут выполняться для восстановления членства организации.

«Всероссийская федерация легкой атлетики в рамках работы по восстановлению в ИААФ напоминает об отдельных Критериях, выполнение которых до настоящего времени игнорируются рядом лиц. Сообщаем, что спортсмены и тренеры, находящиеся в дисквалификации, временно отстраненные, не сдавшие олимпийские медали и атрибуты и не возвратившие организаторам соревнований призовые деньги, не имеют права участвовать в спортивных мероприятиях ВФЛА и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд», - говорится в заявлении ВФЛА.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.