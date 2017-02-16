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Агент Ибрагимовича: Златан позвонил мне и сказал, что хочет завершить карьеру в «Наполи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что его клиент планирует вернуться в Серию А.

«Однажды, Златан позвонил мне и сказал, что хочет закончить карьеру в «Наполи». Почему? Потому что менталитет этого города ему близок. Но на данный момент никаких контактов не было», – сказал Райола, слова которого приводит Goal.

Напомним, 35-летний нападающий перешел в «Юнайтед» минувшим летом. Ранее сообщалось, что главный тренер английского клуба Жозе Моуринью доволен его выступлением и хочет, чтобы «МЮ» продлил с ним контракт, который истекает грядущим летом.

Отметим, что ранее Ибрагимович выступал в чемпионате Италии, защищая цвета «Ювентуса», «Интера», а также «Милана».

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