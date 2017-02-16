Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Андерлехт» – «Зенит». На матче будут присутствовать скауты «Манчестер Сити», «Милана» и других клубов

Источник:  VoetbalNieuwsКомментарии

Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» посетят скауты из Англии, Германии, Испании и Италии.

Как сообщает Voetbalnieuws.be, за матчем на стадионе будут следить скауты «Кристал Пэлас», «Фулхэма», «Тоттенхэма», «Лестера», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы», «Брайтона», «Севильи», «Вольфсбурга» и «Милана».

«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»

Напомним, встреча пройдет в Бельгии 16 февраля и начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. 

Бранислав Иванович: Я сделал все, чтобы адаптироваться к «Зениту»

Голосование: Как завершится матч «Андерлехт» – «Зенит»?

Матч

Андерлехт - Зенит

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛГлеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Стадион на Крестовском обсуждают все. Пришло время проверить, насколько вы в теме.Валерий Рейнгольд: В Лиге Европы наибольшие опасения вызывает «Зенит»Валерий Рейнгольд: В Лиге Европы наибольшие опасения вызывает «Зенит»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей российских команда в 1/16 финал Лиги Европы.Они умеют побеждать «Зенит». Все, что нужно знать об «Андерлехте»Они умеют побеждать «Зенит». Все, что нужно знать об «Андерлехте»В четверг питерский «Зенит» стартует в плей-офф Лиги Европы выездным матчем против бельгийского «Андерлехта».«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита».Кому – Лига, кому – фига. Юрий Цыбанев – о российских клубах в Лиге ЕвропыКому – Лига, кому – фига. Юрий Цыбанев – о российских клубах в Лиге ЕвропыСегодня российские клубы стартуют в плей-офф Лиги Европы. Обозреватель «Советского спорта» оценивает их шансы.Не хуже Лиги чемпионов. Пять матчей Лиги Европы, которые стоит посмотретьНе хуже Лиги чемпионов. Пять матчей Лиги Европы, которые стоит посмотретьВ преддверии плей-офф Лиги Европы «Советский спорт» выбрал пять матчей, кроме тех,, где играют российские клубы, которые стоит посмотреть.Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»«Советский спорт» в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков «Андерлехта», связанных с российским футболом.Пол Скоулз: Уверен, Руни будет бороться за место в основе до самого концаПол Скоулз: Уверен, Руни будет бороться за место в основе до самого концаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз дал интервью интернет-порталу Goal.Трое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге ЕвропыТрое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогноз на матчи российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.«Андерлехт» – «Зенит». В четырех матчах с бельгийцами питерцы одержали три победыСегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Начало встречи – в 23.05 (мск).«Ростов» – «Спарта». Российские клубы неудачно играют с чехамиСегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома сыграет с чешской «Спартой». Начало встречи – в 21.00 (мск).«Краснодар» – «Фенербахче». Российские клубы только один раз обыграли турокСегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома сыграет с турецким «Фенербахче». Начало встречи – в 19.00 (мск).Перед матчем ЛЕ «Зенит» – «Маккаби» был обнаружен склад с пиротехникойГлава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и израильским «Маккаби» в ноябре был обнаружен целый склад с пиротехникой.«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.ЛЕ. 1/16 финала. «Краснодар» примет «Фенербахче», «Андерлехт» – «Зенит» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.«МЮ» – «Сент-Этьен». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с командой «Сент-Этьен».«Сельта» – «Шахтер». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы испанская «Сельта» сыграет с донецким «Шахтером».«Андерлехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».«Ростов» – «Спарта». Начало текстовой трансляции в 21:00 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» сыграет с чешской «Спартой».
Главные новости
Футбол
Пол Скоулз: Агуэро и Гризманн – всего лишь пара игроков, «МЮ» нужен полузащитник
Футбол
Дмитрий Селюк: За сумму, которую Это'О унес из «Анжи», он себя и россиянином считает, и кем угодно
Футбол
Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»
Футбол
Валерий Газзаев: Фильм BBC о российский фанатах - очередная провокация в адрес нашего спорта
Хоккей
Ягр признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
«Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 млн рублей
Футбол
Джанни Инфантино: ЧМ-2026 может пройти в трех-четырех странах
Теннис
Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в Дохе
Футбол
«Томь» не успеет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия трансферного окна
Футбол
Агент Ибрагимовича: Златан позвонил мне и сказал, что хочет завершить карьеру в «Наполи»
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости