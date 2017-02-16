«Андерлехт» – «Зенит». На матче будут присутствовать скауты «Манчестер Сити», «Милана» и других клубов
Матч 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом» посетят скауты из Англии, Германии, Испании и Италии.
Как сообщает Voetbalnieuws.be, за матчем на стадионе будут следить скауты «Кристал Пэлас», «Фулхэма», «Тоттенхэма», «Лестера», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллы», «Брайтона», «Севильи», «Вольфсбурга» и «Милана».
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Напомним, встреча пройдет в Бельгии 16 февраля и начнется в 23:05, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
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Матч
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция
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