«Томь» не успеет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия трансферного окна

«Томь» скорее всего не сможет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает Sportbox.

У команды серьезные финансовые проблемы, которые вряд ли решатся до конца февраля.

Тех 200 миллионов, которые должны поступить в клуб ближайшее время, не хватит, чтобы рассчитаться с долгами. Напомним, что большая группа футболистов подала на клуб на Палату по разрешениям споров, требуя применить к «Томи» санкции. Многие футболисты уже покинули томский клуб.

После 17 туров «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ, в активе команды девять очков.