Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе.
Спортсменка была сильнее второй ракетки мира немки Анжелики Кербер. Матч завершился со счетом 6:4, 0:6, 6:4. Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов.
В четвертьфинале Касаткина сыграет с пуэрториканкой Моникой Пуиг.
Доха (Катар)
Турнир WTA
Призовой фонд - 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Касаткина Д. (Россия) - 4:6, 6:0, 4:6
Место и дата
16 февраля 11:00, , Онлайн-трансляция
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