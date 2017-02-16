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Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в Дохе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу во втором круге турнира в Дохе.

Спортсменка была сильнее второй ракетки мира немки Анжелики Кербер. Матч завершился со счетом  6:4, 0:6, 6:4. Теннисистки провели на корте чуть больше двух часов. 

В четвертьфинале Касаткина сыграет с пуэрториканкой Моникой Пуиг. 

Доха (Катар) 

Турнир WTA  

Призовой фонд - 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг

Матч

Кербер А. (Германия) - Касаткина Д. (Россия) - 4:6, 6:0, 4:6

Место и дата

16 февраля 11:00, , Онлайн-трансляция

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