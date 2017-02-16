The Kiev Major 2017 пройдет в Национальном дворце искусств «Украина»

Компания Valve сообщила, что Национальный дворец искусств «Украина» примет турнир The Kiev Major 2017 по Dota 2.



Даты проведения турнира перенесли с 20-23 на 27-30 апреля. Продажа билетов начнется 22 февраля. Стоимость билета с четверга по субботу составит 130 гривен (около 300 рублей), а на гранд-финал в воскресенье — 400 гривен (около 850 рублей).



Открытые отборочные на чемпионат назначены на 6-9 марта, а региональные квалификации пройдут с 10 по 13 марта.



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