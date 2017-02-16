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Джанни Инфантино: ЧМ-2026 может пройти в трех-четырех странах

Источник:  ReutersКомментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что чемпионат мира в 2026 году может пройти в трех-четырех странах.

- Чемпионат мира 2026 года может пройти в трех-четырех странах одновременно на четырех-пяти стадионах в каждой. ФИФА будет поощрять заявки на совместное проведение мирового первенства 2026 года. Лучше, если это будут близкие друг к другу государства, для простоты и удобства перемещения, - цитирует Инфантино Reuters. 

Напомним, ранее стало известно, что на чемпионате мира 2026 года выступят 48 команд. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.  

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда. 

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