«Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 млн рублей

«Газпром» заключил с футбольным клубом «Оренбург» спонсорский контракт на 2017 год на сумму 907 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс».

Согласно договору, дочернее предприятие «Газпрома» «Газпром добыча Оренбург», являющееся генеральным спонсором клуба, в течение нынешнего года выплатит свыше 900 млн рублей за рекламу, которую будет размещать «Оренбург» на своей экипировке, баннерах на стадионе, в пресс-центре, клубном автобусе, клубной атрибутике, а также на сайте и страницах клуба в соцсетях.

Напомним, «Оренбург» в 2016 году вышел впервые вышел в российскую футбольную премьер-лигу», причем, тогда он назывался «Газовик», однако перед началом сезона-2016/17 годов команда была переименована в «Оренбург».

После 17-ти туров уральцы занимают в турнирной таблице 14-е место.