Ягр признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Флориды» Яромир Ягр, которому накануне исполнилось 45 лет. В матче с «Сан-Хосе» (6:5 О.Т.) чех набрал 1900-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере.

На втором месте - голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон, не пропустивший во встрече с «Детройтом»" (2:0).

Третьей звездой стал форвард «Калгари» Мэттью Ткачук, в игре «Филадельфией» (3:1) набравший два (1+1) очка.