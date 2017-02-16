Австралийский пловец Грант Хэкетт обвинил брата в побоях
Как сообщает RT, трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию Грант Хэкетт был избит собственным братом.
На своей странице Instagram 36-летний спортсмен опубликовал свое фото из больницы, на котором видны следы избиения.
«Мой брат дает комментарии для СМИ. Но кто-нибудь знал, что он избил меня. Каждый знает, что он очень злой человек», – сказано в подписи к опубликованному фото.
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