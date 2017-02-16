Австралийский пловец Грант Хэкетт обвинил брата в побоях

Как сообщает RT, трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию Грант Хэкетт был избит собственным братом.

На своей странице Instagram 36-летний спортсмен опубликовал свое фото из больницы, на котором видны следы избиения.

My brother comments to the media... but does anyone know he beat the shit out of me. Everyone knows he is an angry man. Публикация от Grant Hackett (@grant__hackett) Фев 15 2017 в 2:03 PST

«Мой брат дает комментарии для СМИ. Но кто-нибудь знал, что он избил меня. Каждый знает, что он очень злой человек», – сказано в подписи к опубликованному фото.