Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Австралийский пловец Грант Хэкетт обвинил брата в побоях

Источник:  RT на русскомКомментарии

Как сообщает RT, трехкратный чемпион Олимпийских игр и 17-кратный чемпион мира по плаванию Грант Хэкетт был избит собственным братом.

На своей странице Instagram 36-летний спортсмен опубликовал свое фото из больницы, на котором видны следы избиения.

My brother comments to the media... but does anyone know he beat the shit out of me. Everyone knows he is an angry man.

Публикация от Grant Hackett (@grant__hackett)

«Мой брат дает комментарии для СМИ. Но кто-нибудь знал, что он избил меня. Каждый знает, что он очень злой человек», – сказано в подписи к опубликованному фото.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Пол Скоулз: Агуэро и Гризманн – всего лишь пара игроков, «МЮ» нужен полузащитник
Футбол
Дмитрий Селюк: За сумму, которую Это'О унес из «Анжи», он себя и россиянином считает, и кем угодно
Футбол
Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»
Футбол
Валерий Газзаев: Фильм BBC о российский фанатах - очередная провокация в адрес нашего спорта
Хоккей
Ягр признан первой звездой дня в НХЛ
Футбол
«Газпром» выплатит «Оренбургу» более 900 млн рублей
Футбол
Джанни Инфантино: ЧМ-2026 может пройти в трех-четырех странах
Теннис
Касаткина обыграла Кербер во втором круге турнира в Дохе
Футбол
«Томь» не успеет снять запрет на регистрацию новичков до закрытия трансферного окна
Футбол
Агент Ибрагимовича: Златан позвонил мне и сказал, что хочет завершить карьеру в «Наполи»
все новости