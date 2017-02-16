Алан Дзагоев: До нашего оптимального состояния еще надо добирать

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал игру армейцев в контрольном матче с «Картахеной» (2:1).

- Имеют ли значение результаты товарищеских матчей? Для хорошего настроения победа не помешает. Полагаю, выиграли по делу, создали много моментов, как и в предыдущих матчах. В первом тайме все отскоки доставались соперникам, во втором мы еще больше прессинговали, преимущество стало очень солидным.

«Картахена» - неплохая команда, умеет играть. Типичные испанцы, много кричат, много падают. Ну и судьи сегодня были им под стать. Рад отличиться, тем более, довольно давно не забивал. Надеюсь, дальше все будет еще лучше, хочется верить, травмы остались позади. Приложу максимум усилий, чтобы подойти в хорошей форме к возобновлению сезона. По моим ощущениям, сейчас мы уже выглядим свежее, чем на предыдущих сборах, но до нашего оптимального состояния еще надо добирать. Время есть, самое главное, что мы двигаемся в правильном направлении, - цитирует Дзагоева Bobsoccer.

Победу армейцам на 90-й минуте принес 18-летний нападающий Федор Чалов, который забил мяч пяткой.

Отметим, что «Картахена» выступает в Сегунде Б (третьей по значимости футбольной лиге Испании) и после 25-ти туров занимает второе место.