Валерий Газзаев: Фильм BBC о российский фанатах - очередная провокация в адрес нашего спорта

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поделился мнением о фильме британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

Напомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.

«С тех пор, как англичане проиграли нашей стране право на проведение чемпионата мира по футболу, главной мишенью их СМИ стал российский спорт и наши болельщики. Публикации Guardian на тему предстоящего фильма «Би-би-си» о том, что английские фанаты станут главным объектом ненависти в России в качестве мести за события на чемпионате Европы 2016 года, это очередная провокация в адрес нашего спорта, не имеющая под собой никаких оснований», - цитирует Газзаева ТАСС.







