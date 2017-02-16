Дарио Шимич: Перишич – игрок самого высокого класса, вижу его в «Манчестер Юнайтед»
Бывший защитник сборной Хорватии, «Интера», а также «Милана» Дарио Шимич выразил мнение, что его соотечественник Иван Перишич легко вписался бы в игру в «Манчестер Юнайтед».
«Наши ребята в «Интере» играют ключевую роль. Имею ввиду Перишича и Брозовича. Думал, что в последние дни трансферного окна Иван перейдет в большой европейский клуб. Конечно, он игрок самого высокого класса. Считаю, что он подходит «Манчестер Юнайтед», – сказал Шимич, слова которого приводит Goal.
Читайте также:
Пол Скоулз: Уверен, Руни будет бороться за место в основе до самого конца
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически