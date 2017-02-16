Карпин назначен главным редактором дирекции футбольных трансляций «Матч ТВ»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций Дирекции спортивных трансляций «Матч ТВ», сообщает пресс-служба телеканала.

Карпин приступает к обязанностям с 16 февраля 2017 года. До сегодняшнего дня должность главного редактора футбольных трансляций отсутствовала в структуре «Матч ТВ». В круг профессиональных обязанностей главного редактора футбольных трансляций входит назначение комментаторов на матчи, контроль за их работой на футбольных трансляциях, работа с редакторами и участие в качестве эксперта в студийных обвязках главных матчей РФПЛ.

- Мы решили усилить этот участок Валерием Карпиным, который очень эффективно показал себя в эфире «Матч ТВ» в 2016 году в качестве футбольного эксперта и комментатора, – отметил заместитель генерального директора «Матч ТВ» Борислав Володин. – Валерий к тому же продолжит работать в эфире в качестве эксперта-аналитика футбольных трансляций РФПЛ и ведущих европейских и мировых чемпионатов.