Дмитрий Селюк: За сумму, которую Это'О унес из «Анжи», он себя и россиянином считает, и кем угодно

Футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о бывшем владельце «Анжи» Сулеймане Керимова, которого чуть больше месяца назад сменил Осман Кадиев.

«Я считаю, что в «Анжи» всегда должны говорить большое спасибо Керимову за то, что он вывел этот проект на определенный уровень. Понятно, что он там потерял деньги, но, в принципе, это не играет роли, потому что он все равно сделал «Анжи» тем брендом, который стал узнаваем, а ведь раньше про него никто ничего не знал.

Когда мы говорим «Керимов», мы подразумеваем «Анжи», а когда мы говорим «Анжи», мы подразумеваем Керимова. Это действительно так, это как партия и Ленин. Безусловно, Керимов внес неоценимый вклад в развитие клуба, «Анжи» - это его детище. И это знают в Европе. Понятно, что за такую сумму, которую Это'О унес из «Анжи», он себя и россиянином считает, и дагестанцем, и кем угодно, и он тоже в говорит в интервью сразу: «Оп! «Анжи»- Керимов, Керимов – «Анжи», - цитирует Селюка «Евро-Футбол.Ру».