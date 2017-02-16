Пол Скоулз: Агуэро и Гризманн – всего лишь пара игроков, «МЮ» нужен полузащитник

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз не считает усиление атакующий линии «красных дьяволов» приоритетной задачей для руководства.

По словам англичанина, к следующему сезону клуб должен пригласить полузащитника, а не интересоваться форвардом «Манчестер Сити» Серхио Агуэро или нападающим «Атлетико» Антуаном Гризманном.

«Они всего лишь пара игроков. На мой взгляд, сейчас команде не хватает креативного полузащитника, который помог бы Ибрагимовичу в центре. С другой стороны, приглашение таких нападающих, как Гризманн или Агуэро поможет команде. Это факт», – сказал Скоулз, слова которого приводит Daily Mail.

Полное интервью с экс-игроком «Юнайтед» вы можете прочитать ЗДЕСЬ.