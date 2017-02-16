Премьер-лига анонсировала официальный Кубок РФПЛ по киберфутболу

Российская футбольная Премьер-Лига объявляет о проведении первого в истории розыгрыша «ОЛИМП Кубка РФПЛ по киберфутболу» по игре EA SPORTS FIFA 17 - официального турнира клубов Премьер-Лиги. С 24 по 26 февраля 2017 года в Уфе за игровыми консолями встретятся шестнадцать киберфутболистов, представляющих клубы Лиги. По итогам двух дней бескомпромиссной и честной борьбы определится обладатель Кубка.

Одной из составляющих современного профессионального футбола становится развитие киберфутбольных проектов. Легендарный футбольный симулятор FIFA 17 перестал быть просто игрушкой для приятного времяпрепровождения. Теперь это официальное соревнование, благодаря которому каждый болельщик может почувствовать себя частью футбольной семьи и стать полноправным игроком клуба Российской футбольной Премьер-Лиги.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики, Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко отметил значимость этого бурно развивающегося направления футбола: «Популярность киберфутбола растет с каждым днем. У нас уже есть профессионалы в этом спорте. Футбольные клубы активно используют огромный потенциал новых методов популяризации здорового образа жизни среди молодежи».

«У киберспорта огромное будущее и по вложениям, и по охвату аудитории. Мы очень заинтересованы, чтобы поклонники киберфутбола приходили на стадионы, становились полноправными членами большой и дружной футбольной семьи», - сказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

Организаторами турнира выступили РФПЛ и футбольный клуб «Уфа». Пришедших в развлекательный комплекс «Огни Уфы» и тех, кто благодаря информационным партнерам турнира - Субхолдингу «Матч», телеканалам Game Show, БСТ, «8 канал. Башкортостан», Чемпионат.Сом, «Советский спорт», «Спорт-Экспресс», радио «Спорт FM», ВК и Mail.ru будут наблюдать за ходом соревнований, ожидает немало ярких впечатлений. Звездные гости и любимые комментаторы сделают атмосферу турнира праздничной. Прямые трансляции турнира также будут вестись на сайте, страницах ВК «Наш Футбол» и YouTube «Наш Футбол» Российской футбольной премьер-лиги, Twitch, страницах клубов РФПЛ в социальных сетях.



Генеральный партнер турнира – букмекерская контора «Олимп».





