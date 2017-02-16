Количество сыгранных матчей в Dota 2 превысило 3 миллиарда

Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере опубликовал статистику сыгранных матчей в Dota 2.

The 3 Billionth Dota Match ID game has been played. This number includes ALL lobbies hosted - bots, various modes, incomplete, private etc. pic.twitter.com/7QORCHvelj — Wykrhm Reddy (@wykrhm) 15 февраля 2017 г.

15 февраля в южно-азиатском регионе был сыгран трехмиллиардный матч. В это число вошли все сыгранные матчи, включая соревновательные, публичные, незавершенные и игры с ботами.

Напомним, что в декабре 2015 года число матчей в игре достигло 2 миллиарда.