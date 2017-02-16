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Количество сыгранных матчей в Dota 2 превысило 3 миллиарда

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Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере опубликовал статистику сыгранных матчей в Dota 2.


15 февраля в южно-азиатском регионе был сыгран трехмиллиардный матч. В это число вошли все сыгранные матчи, включая соревновательные, публичные, незавершенные и игры с ботами.

Напомним, что в декабре 2015 года число матчей в игре достигло 2 миллиарда.

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