Михаил Гершкович: «Зенит» немного настораживает перед матчем с «Андерлехтом»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился ожиданиями в преддверии матча «Зенита» с «Андерлехтом» в Лиге Европы.

- «Зенит» немного настораживает перед матчем с «Андерлехтом». У команды много приобретений, серьезное усиление - это Бранислав Иванович. Но в тех матчах, которые я видел, «Зенит» неубедительно выглядел в атаке. Новичок (команды) Эрнани пока не вышел на уровень «Зенита», так что я с опаской смотрю на игры с «Андерлехтом».

Этот раунд бы пройти, а потом Мирча Луческу сможет выстроить команду за счет игровой практики. Не представляю, в каком составе «Зенит» выйдет сегодня – столько людей в средней линии! Масса игроков, которые могут выйти в основе, но какой-то наигранности нет. Команда играла часто на сборах, но постоянно были замены. «Андерлехт» - опытная команда, давно играет у себя в чемпионате, так что боязно за результат, - сказал Гершкович.

«Зенит» в четверг проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» на выезде.