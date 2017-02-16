BBC сняла фильм о том, как российские футбольные фанаты угрожают англичанам
Сегодня, 16 февраля, в эфир выйдет фильм BBC, посвященный российским футбольные хулиганам.
Отмечается, что картина получила название «Российская армия хулиганов» (Russia's Hooligan Army). Его анонс размещен на официальном сайте BBС. Там же помещен небольшой ролик, герои которого – молодые люди в масках, которые представляются российскими футбольными хулиганами – грозят английским болельщикам и гарантируют им нападение на чемпионате мира в России.
Напомним, столкновения между российскими и английскими болельщиками произошли во время Евро-2016 во Франции перед игрой национальных сборных.
Владимир Маркин: Фильм BBC – очередной художественный вымысел
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