BBC сняла фильм о том, как российские футбольные фанаты угрожают англичанам

читайте также

Лагербек возглавил сборную Норвегии Бывший наставник сборной Исландии Ларс Лагербек назначен главным тренером национальной команды Норвегии, сообщается на официальном сайте норвежской Ассоциации футбола.

Дмитрий Рогозин: Сравните, как играли футболисты сборной России на Евро, и как наши гандболисты Вице-премьер правительства России, председатель Попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин оценил результат мужской сборной России на чемпионате мира во Франции.

Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на Евро Тренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.

Павел Мамаев: После Евро-2016 было очень стыдно перед болельщиками. Не понимал, как мы должны играть Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев поделился воспоминаниями о чемпионате Европы 2016 года.

«Не потеряли марку граждан России». Вернулись фанаты, отбывшие срок во Франции Репортаж корреспондента «Советского спорта» из аэропорта Шереметьево, куда прибыли бывшие заключенные.

Фанаты, освобожденные из тюрьмы: Нас отправили в заключение, чтобы устроить образцово-показательную смерть (видео) Российские фанаты Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, освобожденные из французской тюрьмы Ле Бомет, рассказали об условиях содержания.

Фанаты Ерунов и Горбачев, освобожденные из тюрьмы, заявили, что через два года вернутся во Францию (видео) Как уже сообщал «Советский спорт» фанаты Алексей Ерунов и Сергей Горбачев вернулись в Россию. Во Франции они были освобождены из тюрьмы, где отбывали срок за участие в беспорядках перед матчем Россия - Англия на Евро-2016.

В Москву прибыли фанаты, которых досрочно освободили из французской тюрьмы В ночь со вторника на среду в Россию вернулись двое российских фанатов, которые с лета прошлого года отбывали срок в марсельской тюрьме Ле Бомет за участие в беспорядках, произошедших перед матчем Англия – Россия на Евро-2016.

Год Криштиану и «Реала». Итоги года от «ССФ» Еженедельник «Советский спорт Футбол» подводит итоги 2016 года.

Драки в Марселе, песни в Париже... Самые яркие видеоэпизоды Евро-2016 Спецкор «Советского спорта» на Евро-2016 во Франции вспоминает эпизоды самого запоминающегося футбольного турнира года.

Рой Ходжсон: Больше никогда не хочу слышать слово «Исландия» Бывший главный тренер сборной Англии поделился впечатлениями от игры с командой Исландии в матче 1/4 финала Евро-2016 (1:2).

У боксера сдают нервы. В Россию вернулся первый из осужденных во Франции фанатов Корреспондент «Советского спорта» встретил в аэропорту «Шереметьево» первого из трех осужденных во Франции болельщиков.

Александр Шпрыгин: Двое россиян, осужденных за беспорядки на Евро-2016, вернутся домой в середине января Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал о выдворении из Франции российских фанатов, осужденных за беспорядки на чемпионате Европы 2016 года.

«Демаршей не было». Консул России в Марселе – о досрочном освобождении фанатов Консул генконсульства России в Марселе прояснил ситуацию с российскими фанатами, которые будут условно-досрочно освобождены.

Двое россиян, осужденных за беспорядки на Евро-2016, вернутся на родину 16-17 января Россияне Сергей Горбачев и Алексей Ерунов, осужденные по делу о беспорядках во время чемпионата Европы во Франции, вернутся в на родину 16-17 января, сообщил агентству «Р-Спорт» сотрудник отдела по работе с болельщиками тульского «Арсенала» Михаил Максимов.

Сборная России прошла пять допинг-тестов на Евро-2016 Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что на чемпионате Европы национальная команда пять раз проходила допинг-контроль.

Вячеслав Колосков: Санкции и провальный Евро меркнут по сравнению с тем, что было сделано на Олимпиаде Почетный президент РФС и помощник президента ОКР Вячеслав Колосков подвел спортивные итоги 2016 года.

Сборная России (U17) сыграет с Израилем, Венгрией и Норвегией в элитном раунде отбора на Евро-2017 Во вторник в Ньоне состоялась жеребьевка элитного раунда юношеского Евро-2017.

Главный тренер сборной Исландии: Футболисты в России живут богато, поэтому они не амбициозны Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон считает, что жизнь в России и в Англии для футболистов слишком легкая.