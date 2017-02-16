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Владимир Маркин: Фильм BBC – очередной художественный вымысел провокаторов. Непонятные страшилки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

- Анонс фильма - это очередное нагнетание темы, которую используют английские СМИ после того, как Англия проиграла нашей стране провести чемпионат мира в 2018 году. Это очередная попытка дискредитации ЧМ в России. Фильм я не видел, но творчество BBC всем знакомо давно. Они в последнее время частенько делают подобные материалы. Это вымысел. Некие провокаторы придумывают, что им вздумается. Мы, как и прежде, призываем всех фанатов спорта посетить чемпионат мира. У нас нет ничего подобного, о чем так яростно пишут СМИ Великобритании. Наш чемпионат будет отлично организован. Уровень безопасности будет на самом высоком уровне. Нечего боятся. Все это страшилки. Какие-то выдуманные стереотипы и пугалки. 

Напомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016. 

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