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Кевин Кураньи: Не думаю, что вернусь в брестское «Динамо»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-нападающий сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что не планирует продолжать профессиональную карьеру в брестском «Динамо».

- Мой друг представил меня руководству «Динамо», и у меня появилась возможность неделю тренироваться с этой прекрасной командой. Но не думаю, что вернусь в «Динамо» после Кубка легенд. Поеду в Германию, - сказал Кевин Кураньи корреспонденту «Советского спорта».

Отметим, что 18-19 февраля Кевин Кураньи примет участие в Кубке легенд в Москве.

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