Николай Писарев: Смолов стал забивать в результате тренировок Шалимова

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев рассказал, что при главном тренере Игоре Шалимове «Краснодар» стал показывать более эффективный футбол.

- Тренерская рука Игоря Михайловича была видна еще в прошлом году, видно, что игроки прекрасно понимают его требования. «Краснодар» работает на тренировках таким образом, что все задумки переносятся на игру. Понятно, что команда хочет сделать при обороне, при атаке, в переходных фазах. В игре команды стало больше эффективности, каждый знает свой маневр. Я считаю, что (Федор) Смолов стал забивать в результате тренировок Шалимова, а неспроста, - передает слова Писарева «Р-Спорт».

Напомним, что «Краснодар» после набрал после 17 туров чемпионата России 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.