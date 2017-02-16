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Николай Писарев: Смолов стал забивать в результате тренировок Шалимова

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер нижегородского «Олимпийца» Николай Писарев рассказал, что при главном тренере Игоре Шалимове «Краснодар» стал показывать более эффективный футбол.

- Тренерская рука Игоря Михайловича была видна еще в прошлом году, видно, что игроки прекрасно понимают его требования.  «Краснодар» работает на тренировках таким образом, что все задумки переносятся на игру. Понятно, что команда хочет сделать при обороне, при атаке, в переходных фазах. В игре команды стало больше эффективности, каждый знает свой маневр. Я считаю, что (Федор) Смолов стал забивать в результате тренировок Шалимова, а неспроста, - передает слова Писарева «Р-Спорт».

Напомним, что «Краснодар» после набрал после 17 туров чемпионата России 28 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

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