Михаил Гершкович: В 1/16 Лиги Европы «Ростов» получил очень организованного соперника

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился мнением о сопернике «Ростова» по матчам 1/16 Лиги Европы пражской «Спарте».

- «Спарта» - очень хорошо обученная, организованная команда, что показала ее игра с «Зенитом». У них не было больших просчетов в обороне. В атаке не все получалось, но их капитан Боржек Дочкал играет большую роль и цементирует игру команды. В тактическом плане это очень сильная команда. Уровень мастерства, может, не так высок, но «Ростов» получил очень организованного соперника - передает слова Гершковича «Р-Спорт».

Напомним, что матч «Ростов» - «Спарта» начнется в 21:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.