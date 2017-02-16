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«Балтика» арендовала полузащитника «Тосно» Причиненко

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Полузащитник «Тосно» Станислав Причиненко на правах аренды перешел в калининградскую «Балтику».

Соглашение рассчитано до 30 мая 2017 года.

Напомним, ранее в «Балтику» перешли защитники Алексей Концедалов, Никита Тимошин, полузащитник Александр Шешуков и нападающий Абдулла Джафар. Главным тренером калининградцев с 8 февраля назначен экс-наставник «Локомотива» Игорь Черевченко.

Причиненко выступает за «Тосно» с 2014 года. В сезоне-2016/17 25-летний полузащитник провел семь матчей в ФНЛ, а также одну встречу в Кубке России, в котором забил гол.

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