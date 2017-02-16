Игорь Беланов: «Барселона» высокомерно отнеслась к «ПСЖ», но их быстро поставили на место
Бывший
форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года
Игорь Беланов поделился впечатлениями от мачта «ПСЖ» - «Барселона» в 1/8 финала
Лиги чемпионов. Напомним, что парижане победили со счетом 4:0
«Ребята, что сегодня было в Париже? Ну как это назвать? Я такой «Барселоны» никогда не видел. Даже не ожидал! Надеялся увидеть красивый футбол. Техничный. Скоростной. Серьезный. Волевой. А оказалось, что даже Нострадамус, Ванга и Чумак с Кашпировским не предсказали бы сегодняшний результат!
Как можно было так безвольно проиграть? «ПСЖ», в отличие от «Барсы», настроились на матч и не дали Барселоне ни единого шанса реализовать себя. Сегодня на «Парк де Пренс» в присутствии десятков тысяч зрителей команда-звезда обыграла команду звезд. Парижане на поле творили что хотели и возили сине-гранатовых как позволяла им совесть и воспитание.
Нельзя так высокомерно относиться к соперникам и настраиваться
на легкую игру и быструю победу. Что бывает с зазнайками, мы
сегодня имели счастье наблюдать целых 90 минут. Игроки «ПСЖ» очень быстро и
точно поставили Барсу на место.
Счет как говорится на табло! И «Барса», которая, как правило, сама не против наказать соперника хоккейным счетом, с разгромным проигрышем покинула газон», - написал Беланов в блоге на Tribuna.com.
Матч
Голы
Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).
Состав
ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани
Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция