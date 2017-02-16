Игорь Беланов: «Барселона» высокомерно отнеслась к «ПСЖ», но их быстро поставили на место

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился впечатлениями от мачта «ПСЖ» - «Барселона» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что парижане победили со счетом 4:0

«Ребята, что сегодня было в Париже? Ну как это назвать? Я такой «Барселоны» никогда не видел. Даже не ожидал! Надеялся увидеть красивый футбол. Техничный. Скоростной. Серьезный. Волевой. А оказалось, что даже Нострадамус, Ванга и Чумак с Кашпировским не предсказали бы сегодняшний результат!

Как можно было так безвольно проиграть? «ПСЖ», в отличие от «Барсы», настроились на матч и не дали Барселоне ни единого шанса реализовать себя. Сегодня на «Парк де Пренс» в присутствии десятков тысяч зрителей команда-звезда обыграла команду звезд. Парижане на поле творили что хотели и возили сине-гранатовых как позволяла им совесть и воспитание.

Нельзя так высокомерно относиться к соперникам и настраиваться на легкую игру и быструю победу. Что бывает с зазнайками, мы сегодня имели счастье наблюдать целых 90 минут. Игроки «ПСЖ» очень быстро и точно поставили Барсу на место.

Счет как говорится на табло! И «Барса», которая, как правило, сама не против наказать соперника хоккейным счетом, с разгромным проигрышем покинула газон», - написал Беланов в блоге на Tribuna.com.