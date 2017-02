На каналах Twitch в 2016 году было просмотрено более 292 млрд минут трансляций

Стриминговая платформа Twitch подвела итоги 2016 года с помощью браузерной игры, где пользователи на автомобиле могут прокатиться по дороге с фактами и достижениями компании.



В 2016 году на каналах платформы было просмотрено более 292 млрд минут трансляций у 2,2 млн уникальных стримеров. В чатах Twitch было отправлено 14,2 млрд сообщений, а самым популярным смайлом остался kappa, который использовали 413 млн раз. На благотворительность было собрано 23,5 млн долларов.



Самой просматриваемой новой игрой стала Overwatch, а самым популярным роликом – «Taking every gym by storm. IRL idiot pokemon go. Level 25».



