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Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Нападающий Павел Кудряшов подписал контракт с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 20-летним футболистом подписано на 2,5 года. За самарцев Павел Кудряшов будет выступать под номером 28.

– Мы давно следили за выступлениями Павла. Несмотря на его молодость, он обладает необходимыми профессиональными качествами, которые мы планируем развить в нашем клубе. Надеемся, что тренерский штаб вырастит из этого игрока футболиста хорошего уровня, - прокомментировал подписание форварда генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков официальному сайту самарской команды.

Кудряшов является воспитанником «Томи», за которую до сих пор выступал. В текущем сезоне он сыграл за основной состав «Томи» 7 игр.

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