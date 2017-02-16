Валерий Рейнгольд: Очередная чушь от англичан. Наши болельщики ничем не хуже других

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

– Считаю, что англичане в очередной раз снимают про нас очередную чушь. Я сам тесно общаюсь с болельщиками «Спартака», которых кто-то мог бы назвать «ультрас». Обычные вменяемые люди. Никаких подлостей себе не позволяют. В драки не лезут. Наши болельщики ничем не хуже тех, что ходят на футбол в Западной Европе.

Думаю, что есть отдельные личности, с которыми правоохранительным органам следует разобраться. Например, Александр Шпрыгин. Но он же никакой не футбольной болельщик. Это очевидно. Вот если наши чиновники уделят время на борьбу с такими личностями, тогда ни у кого и повода не думать сказать о наших болельщиках что-то плохое, - считает Валерий Леонидович.

Напомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.

