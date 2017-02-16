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Француженка Ворли стала чемпионкой мира в гигантском слаломе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись соревнования по гигантскому слалому у женщин. Победу одержала французская горнолыжница Тесса Ворли.

На 0,34 секунды Ворли опередила американку Микаэлу Шиффрин, ставшую второй. Третье место заняла итальянка Софья Годжиа.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира

Санкт-Мориц (Швейцария)

Женщины. Гигантский слалом

1. Тесса Ворли (Франция) 2.05,55

2.Микаэла Шиффрин (США) 2.05,89

3. Софья Годжиа (Италия) 2.06,29

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