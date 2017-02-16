Француженка Ворли стала чемпионкой мира в гигантском слаломе
На чемпионате мира по горнолыжному спорту в Санкт-Морице (Швейцария) состоялись
соревнования по гигантскому слалому у женщин. Победу одержала французская
горнолыжница Тесса Ворли.
На 0,34
секунды Ворли опередила американку Микаэлу Шиффрин, ставшую второй. Третье
место заняла итальянка Софья Годжиа.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира
Санкт-Мориц (Швейцария)
Женщины. Гигантский
слалом
1. Тесса Ворли (Франция) 2.05,55
2.Микаэла Шиффрин (США) 2.05,89
3. Софья Годжиа (Италия) 2.06,29
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически