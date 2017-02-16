Эдуард Латыпов: Уверен, что никакой угрозы в России для иностранных болельщиков во время чемпионата мира нет

Президент клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ Эдуард Латыпов выразил уверенность, что во время чемпионата мира иностранным болельщикам не будет грозить опасность.

- Уверен, что никакой угрозы в России для иностранных болельщиков нет и никогда не было. Это очередной этап антироссийской пропаганды. Мне кажется, что уже весь футбольный мир это понимает! Давайте обратимся к опыту организации чемпионатов мира по хоккею, спросите хоккейных болельщиков из разных стран, которые в прошлом году приезжали к нам в страну и болели все вместе, поддерживая каждый свою команду, на фан-зоне в Санкт-Петербурге!

Наш клуб болельщиков RUSSIA UNITES недавно заключил соглашение о партнерстве с общественным движением «Россия Любит Футбол!» (РЛФ), основной целью которого является популяризация футбола среди широких масс населения, формирование новой культуры боления в России и нового образа российского болельщика. Мы знаем об акции РЛФ #ФутболБезНасилия во время ЕВРО-2016, к которой присоединилось множество любителей футбола. Уверен, что такие инициативы наглядно демонстрируют открытость и солидарность российских любителей футбола. В преддверии масштабных футбольных событий мы намерены вести совместную активную работу по продвижению ЧМ-2018 во всех плоскостях. Мы приглашаем иностранных болельщиков в Россию и гарантируем им безопасность!, - сказал Латыпов.

Отметим, что Латыпов возглавляет рабочую группу в Комитете по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза.

Напомним, что летом 2016 года движение «Россия любит футбол» организовало акцию «Футбол без насилия». По маршруту Марсель-Лилль-Тулуза-Париж - городам, где играла сборная России - отправился автобус российских журналистов и блогеров, которые вели репортажи с места событий в режиме онлайн.

После случаев околофутбольного насилия и беспочвенных обвинений в адрес всех российских болельщиков журналисты «Россия любит футбол Драйв» совместно с газетой «Советский спорт» выступили с инициативой проведения акции «Футбол без насилия», где героем стал каждый неравнодушный- прохожий, служащий, журналист, спортсмен, политик, общественный деятель, звезда шоу-бизнеса и любой другой! Участники акции, поддержавшие призыв движения «Россия любит футбол», фотографировались с табличкой с хэштегом «#футболбезнасилия» и выкладывали эти фото в социальные сети. Акцию поддержали и обычные болельщики из разных стран, и знаменитости.

«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)

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