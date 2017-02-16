Вячеслав Фетисов: Участие Овечкина в ОИ-2018 никому в Америке не понравится

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о возможности участия игроков НХЛ на Олимпиаде 2018.

- У НХЛ есть соглашение с профсоюзом, IIHF. Даже в случае желания Саши, если у них прописаны все эти моменты, его не заявят. Конечно, нужно изучать документы, но его участие никому не понравится.

Надеюсь, что НХЛ допустит участие своих игроков в Олимпиаде, они до последнего тянули и перед Сочи. Лига делает все, что хочет, не думает о том, что будет завтра.

Мне кажется, одним из достижений хоккея стал приезд европейцев в НХЛ в конце 80-х, что поменяло лигу. На игроков НХЛ смотрят миллиарды людей, и нужно думать не о кармане, а об игре, - рассказал Фетисов в интервью ТАСС.

Напомним, ранее президент IIHF Рене Фазель сообщил, что решение об участии игроков из НХЛ на Олимпиаде-2018 будет принято в течение марта.