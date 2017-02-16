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Созданы первые «умные» лыжи

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Мюнхене на выставке спортивной экипировки и оборудования скоро будет представлена первая в истории модель «умных лыж».

В лыжи вмонтированы сразу несколько датчиков разных типов. Данные от них будут передаваться на смартфон владельца лыж и отображаться на экране в режиме реального времени. Если выпускаемые ныне трекеры необходимо надевать на себя или на спортивный снаряд, то новые лыжи получили встроенные сенсоры и дисплеи, которые фиксируют и отображают различные показатели, не требуя дополнительного оборудования. 

Такие лыжи способны фиксировать скорость и преодоленную дистанцию, углы наклона лыжника и другие показатели. Все эти данные синхронизируются с приложением на смартфоне и хранятся в его памяти.

Серийное производство «умных» лыж пока не планируется, однако компания-производитель рассчитывает на устойчивый спрос со стороны профессиональных спортсменов, которым такая модель поможет собирать необходимую информацию во время тренировок.

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