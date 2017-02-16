Созданы первые «умные» лыжи

В Мюнхене на выставке спортивной экипировки и оборудования скоро будет представлена первая в истории модель «умных лыж».



В лыжи вмонтированы сразу несколько датчиков разных типов. Данные от них будут передаваться на смартфон владельца лыж и отображаться на экране в режиме реального времени. Если выпускаемые ныне трекеры необходимо надевать на себя или на спортивный снаряд, то новые лыжи получили встроенные сенсоры и дисплеи, которые фиксируют и отображают различные показатели, не требуя дополнительного оборудования.



Такие лыжи способны фиксировать скорость и преодоленную дистанцию, углы наклона лыжника и другие показатели. Все эти данные синхронизируются с приложением на смартфоне и хранятся в его памяти.

Серийное производство «умных» лыж пока не планируется, однако компания-производитель рассчитывает на устойчивый спрос со стороны профессиональных спортсменов, которым такая модель поможет собирать необходимую информацию во время тренировок.