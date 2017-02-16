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12 бывших игроков «Металлиста» дисквалифицированы за договорные матчи

Источник:  «Футбол24»Комментарии

12 футболистов, которые ранее выступали за харьковский «Металлист», получили дисквалификации за участие в договорных матчах. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как информирует «Футбол 24», КДК Федерации футбола Украины дисквалифицировал 12 бывших игроков молодежных команд «Металлиста». Они получили наказание от 6 месяцев до 3 лет дисквалификации. Для организаторов договорных матчей также предусмотрена условная пожизненная дисквалификация.

Дисквалифицированы Максим Аверьянов, Никита Безклубюк, Богдан Бойчук, Даниил Ключка, Руслан Ковток, Евгений Малик, Александр Медведев, Ремзи Рамазанов, Сергей Сизый, Дмитрий Скаржинский, Даниил Соломаха, Денис Ткаченко.

Кто какое наказание получил, станет известно позже, после того, как все футболисты получат решение Комитета.

По двум игрокам «Металлиста» (Денис Дьяков, Назар Малиновский) решение пока не принято. Также отложено решение по всем 12 игрокам «Зари». На заседание КДК ФФУ пришли два футболиста: Денис Дьяков («Металлист») и Сергей Романов («Заря»).

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