Букмекеры считают шансы «Ростова» выше в матче со «Спартой»
Букмекерские конторы выставили котировки на первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ростовом» и пражской Спартой».
Победа российского клуба оценивается коэффициентом 2,22, тогда как виктория его соперника идет за 3,77.
За ничью букмекеры предлагают 3,08.
Встреча в Ростове-на-Дону начнется сегодня в 21:00 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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