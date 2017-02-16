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Гендиректор «Шахтера»: Индивидуально наши игроки сильнее футболистов «Сельты»

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поделился ожиданиями от матча против «Сельты». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

«Все говорят о том, что «Сельта» уже сыграла много игр, они на ходу, а у нас первая игра, поэтому важно понимать, как мы выйдем из этого длинного перерыва. Одно дело играть товарищеские матчи, а официальные – это совсем другой уровень и другой настрой. К сожалению, не всегда у нас были серьезные оппоненты, в том время как «Сельта» сыграла с «Реалом» несколько раз, и с другими соперниками.

Для нас это будет сложный поединок, хотя индивидуально наши футболисты сильнее. А что касается командный действий – это уже другой вопрос», - цитирует Палкина Sport Arena.

Матч «Сельта» - «Шахтер» начнется сегодня в 21:00 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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