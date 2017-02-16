Игорь Беланов: То, что Месси и Роналду все время получают «Золотые мячи», идет в минус другим европейским чемпионатам
Бывший форвард киевского
«Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов
сказал, что из европейских чемпионатов он предпочитает испанский.
«Раньше
мне очень нравился итальянский футбол, их чемпионат. Там было всё: и красота
игры, и звезды. Сейчас итальянский футбол стал не таким зрелищным и во многом
уступает испанскому. По этой причине футболисты из Примеры регулярно получают
«Золотые мячи».
Конечно,
если Месси и Роналду регулярно удостаиваются столь высоких наград, это в минус
другим европейским чемпионатам. Возникает вопрос: а где же остальные хорошие футболисты
и хорошие команды?», - цитирует Беланова сайт Федерации футбола Астаны.
Напомним,
что обладателем «Золотого мяча» за 2016 год стал Криштиану Роналду.
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