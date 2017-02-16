Тренер «Днепра»: Были бы рады видеть Зозулю в команде

Главный тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил, что он был бы рад возвращению в команду нападающего Романа Зозули.

«Любой тренер всегда будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Роман Зозуля.

Другой немаловажный момент – он прекрасный человек, прекрасный лидер, который сейчас необходим «Днепру». У нас доминирует молодежь в команде. Руслана Ротаня и Сергея Кравченко слишком мало, чтобы чувствовать какую-то уверенность. Для наших молодых ребят нужен лидер и в атаке.

Если это правда, то я с радостью бы увидел Зозулю в команде», – цитирует Михайленко Tribuna.com.

Напомним, аренда Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвалась из-за протестов болельщиков по поводу политической позиции игрока. В ФИФА разрешили ему вернуться в «Днепр», но этому мешает запрет на трансферы для клуба. Сам Зозуля заявил, что готов вернуться в «Днепр» пешком. Роман играл за «Днепр» в 2011 - 2016 годах.