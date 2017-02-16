Тренер «Днепра»: Были бы рады видеть Зозулю в команде
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тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко заявил, что он был бы рад возвращению в
команду нападающего Романа Зозули.
«Любой тренер всегда будет рад видеть в своей команде игрока
такого калибра, как Роман Зозуля.
Другой немаловажный момент – он прекрасный человек, прекрасный
лидер, который сейчас необходим «Днепру». У нас доминирует молодежь в команде.
Руслана Ротаня и Сергея Кравченко слишком мало, чтобы чувствовать какую-то
уверенность. Для наших молодых ребят нужен лидер и в атаке.
Если это правда, то я с радостью бы увидел Зозулю в команде», –
цитирует Михайленко Tribuna.com.
Напомним, аренда Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвалась
из-за протестов болельщиков по поводу политической позиции игрока. В ФИФА
разрешили ему вернуться в «Днепр», но этому мешает запрет на трансферы для
клуба. Сам Зозуля заявил, что готов вернуться в «Днепр» пешком. Роман играл за «Днепр» в 2011 -
2016 годах.