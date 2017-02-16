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Василий Шимко: «Слован» сделает все возможное, чтобы продолжить выступление в КХЛ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный партнер «Слована» Василий Шимко прокомментировал участие братиславской команды в следующем сезоне КХЛ.

- «Слован» сделает все возможное, чтобы продолжить выступление в КХЛ, это однозначная позиция руководства. Мы все крайне заинтересованы в этом, в том числе ради словацких любителей хоккея, которые полюбили команду «Слован» именно как часть КХЛ.

Финансовые проблемы, которые были в самом начале этого сезона, нас немного подкосили. Позже мы сумели их настроить, убедив, что все будет в порядке. В концовке команда рванула, но этого уже не хватило. Надо было чуть-чуть раньше их настроить, тогда «Слован» сейчас был бы в плей-офф, - цитирует Шимко «Р-Спорт».

Напомним, что переиграв в среду, 15 февраля, на домашней арене загребский «Медвешчак» со счетом 7:5, «Слован» завершил выступление в сезоне. Набрав 85 очков в 60 встречах чемпионата клуб из Братиславы, занял 11-е место в таблице Западной конференции.

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