Леонид Руденко: Посещение футбольных матчей в России полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасности
Известный российский диджей, посол общественного движения
«Россия Любит Футбол!» Леонид Руденко прокомментировал публикации в британских
СМИ о возможных проблемах с безопасностью во время ЧМ-2018 в России.
«Отмечу, что как посол общественного движения «Россия Любит
Футбол!» я на личном опыте убедился, что посещение футбольных матчей в России
полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасности и комфортности
пребывания.
Я был на многих стадионах Европы –
домашних стадионах «Барселоны», мадридского «Реала». У нас в России побывал на
футбольных аренах «Спартака» и «Локомотива». Могу сказать, что по уровню
безопасности, подготовки персонала и поведения болельщиков на трибунах наша
страна находится на одном уровне с ведущими европейскими футбольными державами.
Никому из граждан других стран нет смысла беспокоиться за безопасность
пребывания на трибунах во время ЧМ-2018. Уверен, все будет на высшем уровне!
Поскольку моя профессия связана с
музыкой, я очень много общаюсь с людьми, которые живут за пределами России.
Когда они впервые приезжают в Россию, то ощущают огромную разницу между своими
ожиданиями и реальностью, благодаря радушию и гостеприимству наших людей. Я
призываю всех приехать в нашу страну на ЧМ-2018. Россияне очень ждут праздника,
иностранных гостей со всего мира и каждый из них должен узнать, что же такое
великая русская душа!
В ближайшее время я намерен
доказать не словом, а делом, что на стадионах в России безопасно и спокойно. В
поддержку акции общественного движения #ФутболБезНасилия я намерен опубликовать фотографии со
стадионов нашей страны, которые я планирую посетить», - сказал Руденко.
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