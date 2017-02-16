Леонид Руденко: Посещение футбольных матчей в России полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасности

Известный российский диджей, посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Леонид Руденко прокомментировал публикации в британских СМИ о возможных проблемах с безопасностью во время ЧМ-2018 в России.

«Отмечу, что как посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» я на личном опыте убедился, что посещение футбольных матчей в России полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасности и комфортности пребывания.

Я был на многих стадионах Европы – домашних стадионах «Барселоны», мадридского «Реала». У нас в России побывал на футбольных аренах «Спартака» и «Локомотива». Могу сказать, что по уровню безопасности, подготовки персонала и поведения болельщиков на трибунах наша страна находится на одном уровне с ведущими европейскими футбольными державами. Никому из граждан других стран нет смысла беспокоиться за безопасность пребывания на трибунах во время ЧМ-2018. Уверен, все будет на высшем уровне!

Поскольку моя профессия связана с музыкой, я очень много общаюсь с людьми, которые живут за пределами России. Когда они впервые приезжают в Россию, то ощущают огромную разницу между своими ожиданиями и реальностью, благодаря радушию и гостеприимству наших людей. Я призываю всех приехать в нашу страну на ЧМ-2018. Россияне очень ждут праздника, иностранных гостей со всего мира и каждый из них должен узнать, что же такое великая русская душа!

В ближайшее время я намерен доказать не словом, а делом, что на стадионах в России безопасно и спокойно. В поддержку акции общественного движения #ФутболБезНасилия я намерен опубликовать фотографии со стадионов нашей страны, которые я планирую посетить», - сказал Руденко.

Напомним, ранее в британских СМИ появились публикации о том, что зарубежным болельщикам во время ЧМ-2018 угрожает опасность со стороны российских фанатов, которые, по мнению авторов статей, могут устроить «фестивали насилия».

«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)

The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018



