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«Ильичевец» летом будет переименован в «Мариуполь»

Источник:  Sport ArenaКомментарии

Мариупольский «Ильичевец», который выступает в первой лиге чемпионата Украины, летом сменит название. Команда будет называться ФК «Мариуполь».

Как сообщает Sport Arena, процесс переименования мариупольского клуба будет происходить в рамках декоммунизации в Украине. Таким образом, это первый случай в истории украинского футбола, когда название клуба меняется из-за процессов декоммунизации.

Первую часть сезона «Ильичевец» закончил на 1-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 48 очков после 20 туров.

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