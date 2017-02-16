«Ильичевец» летом будет переименован в «Мариуполь»
Мариупольский «Ильичевец», который выступает в первой
лиге чемпионата Украины, летом сменит название. Команда будет называться ФК «Мариуполь».
Как
сообщает Sport Arena, процесс переименования
мариупольского клуба будет происходить в рамках декоммунизации в Украине. Таким
образом, это первый случай в истории украинского футбола, когда название
клуба меняется из-за процессов декоммунизации.
Первую
часть сезона «Ильичевец» закончил на 1-м месте в турнирной таблице Первой
лиги, имея в активе 48 очков после 20 туров.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически