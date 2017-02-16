«Ильичевец» летом будет переименован в «Мариуполь»

Мариупольский «Ильичевец», который выступает в первой лиге чемпионата Украины, летом сменит название. Команда будет называться ФК «Мариуполь».

Как сообщает Sport Arena, процесс переименования мариупольского клуба будет происходить в рамках декоммунизации в Украине. Таким образом, это первый случай в истории украинского футбола, когда название клуба меняется из-за процессов декоммунизации.

Первую часть сезона «Ильичевец» закончил на 1-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 48 очков после 20 туров.