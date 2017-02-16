Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его не беспокоит вопрос поведения фанатов на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

- Меня не беспокоит проблема насилия в 2018 году. Я полностью доверяю российским властям, которые относятся к этому вопросу очень и очень серьезно, - приводит слова Инфантино AFP.

Напомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.