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Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в России

Источник:  AFPКомментарии

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его не беспокоит вопрос поведения фанатов на чемпионате мира-2018 по футболу в России.

- Меня не беспокоит проблема насилия в 2018 году. Я полностью доверяю российским властям, которые относятся к этому вопросу очень и очень серьезно, - приводит слова Инфантино AFP.

Напомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016. 

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