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Юрист Азмуна: «Рубин» не стал подавать апелляцию в ФИФА

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Казанский «Рубин» не стал подавать апелляцию на решение ФИФА по поводу перехода нападающего Сердара Азмуна в «Ростов». Об этом сообщил юрист иранского форварда Михаил Прокопец.

«Из ФИФА нам прислали уведомление, в котором говорится, что «Рубин» не стал подавать апелляцию на данное решение», - цитирует Прокопца ТАСС.

Ранее стало известно, что ФИФА вынесла решение в пользу Азмуна в трудовом споре футболиста с «Рубином» по поводу его перехода в «Ростов». Казанский пытался доказать, что игрок не имел права подписывать контракт с «Ростовом», однако CAS, а затем ФИФА признали правоту футболиста.

В этом сезоне 21-летний иранец в 14 матчах чемпионата России забил два мяча.

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